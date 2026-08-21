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Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου στην περιοχή Θάνος, στη Λήμνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λήμνου με υδροφόρες.

Λίγο μετά τις 15:30, εστάλη μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να είναι έτοιμοι για πιθανή απομάκρυνση.

Η Λήμνος βρίσκεται σήμερα σε δείκτη επικινδυνότητας 3 (υψηλός κίνδυνος) για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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