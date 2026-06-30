Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Τρίτης, 30 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική ζώνη στην περιοχή Λούτσα της Εύβοιας.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο βρίσκονται 44 πυροσβέστες, με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ), τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για ρίψεις από αέρος.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και οι δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.