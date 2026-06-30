Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Μαριολάτας Φωκίδας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης από όλη τη Φωκίδα, αλλά και από πολλές υπηρεσίες της Φθιώτιδας.

Εντολή δόθηκε και στα PZl που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Λαμίας για να συνδράμουν στις δυνάμεις κατάσβεσης.

Κινητοποίηση υπάρχει και από υδροφόρες του Δήμου Δελφών.

Πιο συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 PZL και 1 ελικόπτερο.