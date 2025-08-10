Αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, 10 Αυγούστου, στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη, κοντά στον οικισμό των Παλιννοστούντων Κομοτηνής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού. Η φωτιά είναι σε καλαμιές του ποταμού Βοσβόζη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λίγο μετά τις 9:20 ήχησε το 112 με την προτροπή προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.