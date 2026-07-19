Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, 19 Ιουλίου, στην περιοχή των Σεληνίων στη Σαλαμίνα. Το πύρινο μέτωπο, το οποίο αρχικά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση και γιγαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στα πρώτα κρίσιμα λεπτά της εκδήλωσης της φωτιάς, οι φλόγες βρέθηκαν σε επικίνδυνη απόσταση από τον αστικό ιστό. Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε σπίτια, ενεργοποιήθηκε το σύστημα του 112. Οι κάτοικοι των Σεληνίων έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους, με το οποίο καλούνταν να εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή και να μετακινηθούν με ασφάλεια προς την παραλία.

Τιτάνια επιχείρηση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε στη ραγδαία ενίσχυση των δυνάμεων στο σημείο. Στην τελική φάση της επιχείρησης, στη μάχη για την κατάσβεση ρίχτηκαν 100 πυροσβέστες, 27 πυροσβεστικά οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Καθοριστικός για τον περιορισμό της περιμέτρου της πυρκαγιάς ήταν ο ρόλος των εναέριων μέσων. Από αέρος επιχείρησαν συνολικά οκτώ πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού. Επιπλέον, το έργο της Πυροσβεστικής διευκόλυναν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), συνδράμοντας με τις υδροφόρες τους για τον αδιάκοπο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.

Συντονισμός μέσω drones και έρευνες για τα αίτια

Καθ’ όλη την εξέλιξη του συμβάντος, η επιχείρηση συντονιζόταν από το ΕΣΚΕΔΙΚ με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων λάμβανε διαρκώς ζωντανή εικόνα από drones, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες, παρέχοντας ακριβή δεδομένα για τη συμπεριφορά της φωτιάς.

Με το μέτωπο να έχει πλέον οριοθετηθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά, το οποίο αναλαμβάνει να διερευνήσει σε βάθος τα ακριβή αίτια εκδήλωσης του φαινομένου.