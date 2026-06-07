Πυρκαγιά ξέσπασε στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, σε περιοχή χαμηλής βλάστησης.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 27 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εννέα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν στο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με στόχο τον περιορισμό και την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή των κατοικημένων περιοχών.