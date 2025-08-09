Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης.

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και για τον λόγο αυτόν εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην ίδια περιοχή εκδηλώθηκε πυρκαγιά και χθες το βράδυ, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Η Σαμοθράκη παραμένει στην κατηγορία κινδύνου 4 για την πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάτι που μεταφράζεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς στο νησί.

«Παρακαλούμε πολύ τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια ενέργεια ή εργασία, που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα τον Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους» τονίζει από την πλευρά του ο Δήμος Σαμοθράκης, στο μήνυμά του προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.