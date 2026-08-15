Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται από το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, οι πυροσβεστικές αρχές, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου. Ο κίνδυνος επέκτασης του μετώπου οδήγησε τις Αρχές στην άμεση ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης.

Λίγο μετά τις 16:40, κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα επείγουσα ειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία (112) για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από τον οικισμό Άγιος Φωκάς.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η οδηγία: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Αχερούνες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Για την ανακοπή της πορείας της φωτιάς έχει στηθεί μια ευρεία επιχείρηση. Προκειμένου να ελεγχθεί άμεσα το πύρινο μέτωπο, οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, με ιδιαίτερη έμφαση στις ρίψεις νερού από αέρος.

Αναλυτικότερα, στο σημείο συνδράμουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών και υδροφόρων οχημάτων του Δήμου Σκύρου και ισχυρός στόλος αποτελούμενος από 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα εκτελεί αποκλειστικά χρέη συντονισμού της επιχείρησης.

Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από την Κύμη Ευβοίας προς τη Σκύρο επιπλέον 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου να ριχτούν άμεσα στη μάχη.

Παράλληλα με το τιτάνιο έργο της κατάσβεσης, ο μηχανισμός έχει ήδη κινηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Με σχετική εντολή, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας έχει αναλάβει να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.