Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, 21 Ιουνίου, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πύρινο μέτωπο κατακαίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αμέσως επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Πολύτιμη βοήθεια στο έργο της κατάσβεσης προσφέρουν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, περί τις 13:30 ενεργοποιήθηκε το 112. Στάλθηκε επείγον μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στα Τρία Λαγκώνια, καλώντας τους να εκκενώσουν τον οικισμό.

Το επίσημο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγκώνια Σύρου, απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη για λόγους ασφαλείας, τηρώντας πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.