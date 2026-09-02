Κατεσβέσθη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 21:15 , σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, πλησίον των συρμών του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια

Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων

Διεκόπη από τις 21:40 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – ‘Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – ‘Ανω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2302 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2303 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους,

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.