Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή την ώρα μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά κατακαίει έκταση με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να συνδράμουν στο έργο των επίγειων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, όμως λίγο πριν τις 16:30 ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε λίγο μετά τις 15:30 για φωτιά πίσω από τα Κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, παραπλεύρως της οδού Κωνσταντινουπόλεως, που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλυρο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2026

Με πληροφορίες από thesspost.gr, thestival.gr