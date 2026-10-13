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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων (σκραπ) στην οδό Μεγαρίδος στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα .

Πολύτιμη ήταν και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Χάρη στην ταχύτατη και αποτελεσματική επιχείρηση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή γειτονικούς χώρους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.