Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων (σκραπ) στην οδό Μεγαρίδος στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα .

Πολύτιμη ήταν και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Χάρη στην ταχύτατη και αποτελεσματική επιχείρηση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή γειτονικούς χώρους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ασπρόπυργος #Φωτιά