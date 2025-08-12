Τις πρώτες πρωινές ώρες ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική περιοχή στα Παλιάμπελα Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και οδηγώντας στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 προς τους κατοίκους.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Το μήνυμα του 112 κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Παράλληλα, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου. Εκεί επιχειρούν 47 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Η πυρκαγιά καταστρέφει καλαμιές και συστάδες δέντρων, ενώ οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ποταμού ώστε να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε ελαιώνες, εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες.

Η μείωση της έντασης των ανέμων έχει συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης, ενώ οι πυροσβέστες έχουν διασφαλίσει την προστασία του Ευηνοχωρίου, για το οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί προειδοποίηση 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε αποθήκες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.