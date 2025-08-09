Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς στη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι. Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθως οι κάτοικοι δεν θέλουν να αγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.

H δασική πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου, ενώ εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.