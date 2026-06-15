Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασικό κομμάτι στην περιοχή Ζησιμαίικα της Αχαΐας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή επίγεια δύναμη, η οποία αποτελείται από 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα.

Παράλληλα, οι επίγειες δυνάμεις συνδράμονται από αέρος, με ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η ειδοποίηση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς ελήφθη στις 15:00.