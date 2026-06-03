Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Η επέμβαση των αρχών ήταν άμεση για τον περιορισμό του μετώπου πριν αυτό λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 27 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και μία εξειδικευμένη ομάδα πεζοπόρου τμήματος από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν επιστρατευτεί και επιχειρούν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία συμμετέχει στην προσπάθεια διαθέτοντας υδροφόρες των ΟΤΑ.