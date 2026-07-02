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Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Λίγο μετά τις 16:00, ενεργοποιήθηκε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με οκτώ οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συμβάλλουν και υδροφόρες ΟΤΑ.