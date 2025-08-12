Σε εξέλιξη βρίσκεται – υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου, μετά τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Βολισσού.

Εγκλωβιστηκαμε στα Λιμνια Χίου

Να έρθει άμεσα σκάφος …υπάρχουν παιδιά και υπέργηροι . pic.twitter.com/9mJN29FzbP — Ο Τηλεφωνητής (@montexios) August 12, 2025

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πέντε πλοία του λιμενικού σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ