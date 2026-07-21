Σημαντικά ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο μέτωπο της μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς, η οποία μαίνεται στην περιοχή Αδάμι της Επιδαύρου.

Αυτή τη στιγμή, στο σημείο βρίσκονται συνολικά 88 πυροσβέστες, που δίνουν μάχη με τις φλόγες με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχημάτων. Από αέρος, το κρίσιμο έργο της κατάσβεσης υποστηρίζουν με συνεχείς ρίψεις 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον εναέριο συντονισμό των δυνάμεων.

Ο πύρινος εφιάλτης ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, 21 Ιουλίου, γύρω στις 12:30, από φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση γεμάτη ελαιόδεντρα. Η δύσκολη μορφολογία του ανάγλυφου της περιοχής και η ραγδαία εξάπλωση του μετώπου σήμαναν αμέσως συναγερμό στις Αρχές, καθιστώντας άκρως απαραίτητη τη μαζική κλήση εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το πεδίο, η φωτιά ακολουθεί ανοδική πορεία με κατεύθυνση προς το βουνό, μετατρέποντας σε στάχτη πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).

Στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκονται επίσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έσπευσαν από το Ναύπλιο και το Άργος, ενώ πολύτιμη είναι η βοήθεια που παρέχουν τα μηχανήματα έργου και οι υδροφόρες του Δήμου Επιδαύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο το οποίο παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, καθ’ οδόν για την περιοχή της Επιδαύρου βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Αργολίδας, προκειμένου να διερευνήσει διεξοδικά τα αίτια κάτω από τα οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.