Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στην Πυροσβεστική, όταν περίπου στις 18:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Εργάνη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης, παρέχοντας υποστήριξη στις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η φωτιά απειλεί κατοικημένες περιοχές ή οικισμούς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο πριν ενισχυθεί από τις καιρικές συνθήκες.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την πορεία των επιχειρήσεων.