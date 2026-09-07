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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην Εύβοια και συγκεκριμένα στον οικισμό Μακρυκάπα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής και υδροφόρες ΟΤΑ.

Βίντεο από τη φωτιά στη Μακρυκάπα:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Δύο μηνύματα 112

Η Πολιτική Προστασία αρχικά έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα στη συνέχεια στάλθηκε και μήνυμα για εκκένωση σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς Ψαχνά.

Το 112 για ετοιμότητα:

«Απομακρυνθείτε προς Ψαχνά»

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