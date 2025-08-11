Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.
Δείτε βίντεο:
Στην περιοχή ήχησε μήνυμα από το 112:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
Στο σημείο για την κατάσβεση της επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
