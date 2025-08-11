Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Δείτε βίντεο:

 

Στην περιοχή ήχησε μήνυμα από το 112:

Στο σημείο για την κατάσβεση της επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Καλλιτεχνούπολη #Φωτιά