Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Δείτε βίντεο:

Στην περιοχή ήχησε μήνυμα από το 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στο σημείο για την κατάσβεση της επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.