Σε εξέλιξη βρίσκεται επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 στην περιοχή της Καμηλόβρυσης, κοντά στον καταυλισμό των Ρομά.

Η φωτιά έχει ήδη διασχίσει την παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας και καίει έκταση με πουρνάρια, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για ταχεία εξάπλωσή της.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι οι οποίοι, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, είναι ικανοί να δυσχεράνουν την κατάσταση.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις με οχήματα από τη Λαμία, τη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, το Αργυροχώρι και τον Δομοκό, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από τις 15:25 επιχειρούν από αέρος και αεροσκάφη PZL.

Πηγή: lamiareport