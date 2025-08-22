Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 22 Αυγούστου, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος από την 4η και την 10η ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
