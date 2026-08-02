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Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Το 112 έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα της περιφερειακής ενότητας Κεφαλονιάς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».