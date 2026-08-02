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Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Το 112 έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα της περιφερειακής ενότητας Κεφαλονιάς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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