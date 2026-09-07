Καλύτερη είναι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι (6/9) σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.

Η φωτιά είναι αρκετά δύσκολη στην αντιμετώπισή της, καθώς καίει σε πυκνό δάσος, ενώ το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, με χαράδρες, δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επιχείρησαν πολλά εναέρια μέσα, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, χωρίς να απαιτηθεί εκκένωση.

Με τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να επιχειρήσουν αποτελεσματικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιορίζοντας την έκταση της πυρκαγιάς.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, οπότε σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες και πιο πλήρης εικόνα για την κατάσταση του μετώπου.