Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου 27 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πελασγίας, στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε αγροτική βλάστηση και ελαιοπερίβολα. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν ευνοούν το έργο της Πυροσβεστικής. Για την επιχείρηση της κατάσβεσης, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ έγινε και συνδρομή υδροφόρων από τα ΟΤΑ.

Σημειώνεται ακόμη πως δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ρίχνουν αδιάκοπα νερά στο σημείο της πυρκαγιάς.

Στη μάχη και η Πολιτική Προστασία, ενώ συνδράμουν εθελοντικά κάτοικοι της περιοχής που έχουν ειδοποιηθεί να είναι σε ετοιμότητα.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Παράλληλα στην περιοχή της πυρκαγιάς μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας για την διερεύνηση των αιτιών της. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.