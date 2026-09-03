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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Πλωρά του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Πλώρα, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου #Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.