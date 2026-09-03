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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Πλωρά του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Πλώρα, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου #Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.