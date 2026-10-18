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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης.

Στο πεδίο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών συνδράμει με υδροφόρες το έργο των πυροσβεστών.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 16:00. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης.