Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η δασική φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγία Ελένη της Τροιζηνίας. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς και της πιθανότητας γρήγορης μεταβολής των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 59 πυροσβέστες, με 16 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχόμενες ρίψεις νερού από αέρος.