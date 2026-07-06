Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η δασική φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγία Ελένη της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 και εξελίχθηκε ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Μετά από περίπου τέσσερις ώρες «μάχης» των δυνάμεων της Πυροσβεστικής με την πυρκαγιά, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς και της πιθανότητας γρήγορης μεταβολής των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη, Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς Άνω Φανάρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Δείτε την ανακοίνωση του 112 για εκκένωση:

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ενισχύθηκαν περί τις 20:00.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 110 πυροσβέστες, με 23 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, με τα δύο να εκτελούν χρέη συντονισμού. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και της Πελοποννήσου.

Ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος συνέδραμε επίσης στην επιτήρηση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στην περιοχή της πυρκαγιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για τη διερεύνηση των αιτιών της.