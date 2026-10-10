Ολοσχερώς κάηκε βαφείο ρούχων, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε βιοτεχνία ένδυσης στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου.

Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ