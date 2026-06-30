Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (30/6) η μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στο Ωραιόκαστρο, καθώς μετά την καταστροφική πυρκαγιά αγνοείται ένα 12χρονο παιδί.

Η φωτιά έχει ήδη αφήσει πίσω της έναν νεκρό, η σορός του οποίου βρέθηκε στο δάσος του Ωραιοκάστρου, καθώς και μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο παιδί είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του, ο οποίος ήταν ένας 66χρονος πρώην δάσκαλος, που διέμενε με την οικογένειά του σε μία απομονωμένη κατοικία στο βουνό.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του άτυχου άνδρα και, σε κοντινή απόσταση, τη γυναίκα, που έφερε σοβαρά εγκαύματα και εκτιμάται ότι είναι η σύζυγός του.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την τύχη του 12χρονου παιδιού τους.

Η εγκαυματίας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη απο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εν τω μεταξύ, για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πιο συγκεκριμένα 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 36 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και εθελοντές.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, ενώ η εικόνα είναι σχετικά βελτιωμένη.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

Οι άνεμοι «σπρώχνουν» τις φλόγες προς τα πρώτα σπίτια του χωριού το οποίο έχει γύρω στους 4.500 χιλιάδες κατοίκους.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνδράμουν στο έργο της Πολιτικής Προστασίας και στη διαχείριση της κατάστασης.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).