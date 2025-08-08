Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται το argolikeseidhseis.gr η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο ύψος των Ενόδιων να καίει αγροτοδασική έκταση προς το βουνό.