Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται το argolikeseidhseis.gr η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο ύψος των Ενόδιων να καίει αγροτοδασική έκταση προς το βουνό.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αργολίδας #Φίχτι