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Η πυρκαγιά στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται υπό έλεγχο.

Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η πυρκαγιά ήταν πολύ μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Υπάρχουν πληροφορίες πως η φωτιά ξεκίνησε από ενα χαρτόκουτο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.