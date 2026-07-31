Νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς γύρω στις 20:00 το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κυπαρίσσι Αταλάντης.

Η περιοχή βρισκόταν ήδη σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή στο έργο τους παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί και μεταβεί στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.