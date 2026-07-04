Αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο του Κιλκίς τυλίχτηκε στις φλόγες το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, με την πυρκαγιά να εκδηλώνεται λίγο μετά τις 15:30.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη.

Για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί αδιάλειπτα την εξέλιξη της φωτιάς, λαμβάνοντας ζωντανή οπτική και θερμική εικόνα μέσω drone.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία του 112, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο δεν απειλεί μέχρι στιγμής κάποια κατοικημένη περιοχή. Παράλληλα, στο Λειψύδριο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.