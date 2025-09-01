Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, 1 Σεπτεμβρίου, για φωτιά που ξέσπασε στην Παλλήνη, πίσω από το κτήριο της Νομαρχίας στο Μουσικό Σχολείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες, με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Ο καπνός είναι ορατός μέχρι και τη Ραφήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, καίγεται η οροφή του Μουσικού Σχολείου. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

