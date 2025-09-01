Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, 1 Σεπτεμβρίου, για φωτιά που ξέσπασε στην Παλλήνη, πίσω από το κτήριο της Νομαρχίας στο Μουσικό Σχολείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες, με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Φωτιά στην Παλλήνη στο Μουσικό Σχολείο pic.twitter.com/DO0heg4Czx — iRafina (@irafinagr) September 1, 2025

Ο καπνός είναι ορατός μέχρι και τη Ραφήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, καίγεται η οροφή του Μουσικού Σχολείου. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.