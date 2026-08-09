Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση κοντά στο Νέο Μοναστήρι στην περιοχή του Δομοκού.

Στην περιοχή εκτός από τα οχήματα του ΠΚ Δομοκού συνδράμουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λαμία.

Επίσης από το αεροδρόμιο της Λαμίας απογειώθηκαν και τα δύο PZL για να συνδράμουν από αέρος.

Ο δυνατός αέρας είναι σύμμαχος της πυρκαγιάς και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο να προλάβουν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν αυτή εξαπλωθεί και πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.