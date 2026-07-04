Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, γύρω στις 20:30 στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται σε άμεση απόσταση από κατοικημένη περιοχή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στις 20:52 ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (112), καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν αμέσως και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Τιτάν.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 20 οχήματα. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί και μεταβαίνει στην περιοχή ένα αεροσκάφος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί το συμβάν, λαμβάνοντας συνεχή ζωντανή εικόνα από drone το οποίο είναι εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.

Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει επίσης μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτίων που προκάλεσαν τη φωτιά.