Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε σήμερα τα ξημερώματα (18/1), η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα Αττικής, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και τον Όρμο Κερατσινίου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έδωσαν για περισσότερες από τέσσερις ώρες σκληρή μάχη με τις φλόγες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», είπε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος.

«400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σημειώνεται πως σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων υπήρχαν σπίτια, ενώ 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα έδιναν μάχη όλη νύχτα. Σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε διαρροή καυσίμων και όχι σε εύφλεκτα απορρίμματα όπως ανέφεραν προηγούμενες πληροφορίες. Μήνυμα 112 κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Οδηγία Seveso» αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον έλεγχο των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», τόνισε ο Γιάννης Λαγουδάκος και προσέθεσε «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».

Πηγή: ERT, ΑΠΕ/ΜΠΕ