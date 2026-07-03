Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κορινθία, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) εκδηλώθηκε ισχυρή πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στο Σπαθοβούνι.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00, και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Στις 17:00 εστάλη μήνυμα του 112 στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών”.

Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος δίνουν μάχη 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα (το ένα για τον συντονισμό των ρίψεων), ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για την ακριβή εκτίμηση της πορείας του μετώπου, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί ήδη Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.