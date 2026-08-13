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Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου.
Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή υπήρξε από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
Πηγή: ilialive.gr