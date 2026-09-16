Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Αττικής, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σοφός, στον Ασπρόπυργο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε την πρώτη κλήση για το περιστατικό λίγο μετά τις 20:30 της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, δίνοντας άμεσα εντολή για την ανάπτυξη δυνάμεων στο μέτωπο της φωτιάς.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρεί ισχυρή δύναμη, η οποία αποτελείται από 25 πυροσβέστες, 8 υδροφόρα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ενεργά και ο Δήμος Ασπροπύργου, ο οποίος έχει κινητοποιήσει και διαθέσει υδροφόρες, προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή νερού στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο συντονισμός γίνεται με τη βοήθεια drone, το οποίο μεταδίδει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων μέσω θερμικών και οπτικών καμερών, επιτρέποντας την ακριβή αποτύπωση των θερμικών φορτίων και την ασφαλέστερη καθοδήγηση των επίγειων δυνάμεων.

Παράλληλα με το έργο της κατάσβεσης, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη διαπίστωση των αιτιών της πυρκαγιάς. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.