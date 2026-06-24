Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο σε κοντινή απόσταση από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει σε χαμηλή ξερή βλάστηση και εντοπίζεται πάνω από την περιοχή της λίμνης Κουμουνδούρου.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 20 οχήματα ενώ πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Δείτε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

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