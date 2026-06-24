Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο σε κοντινή απόσταση από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει σε χαμηλή ξερή βλάστηση και εντοπίζεται πάνω από την περιοχή της λίμνης Κουμουνδούρου.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 20 οχήματα ενώ πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Δείτε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.