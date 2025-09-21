Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου στο Λασίθι της Κρήτης.

Η φωτιά καίει σκουπίδια εντός του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα επιχειρούν δύο εναέρια μέσα (ελικόπτερα), 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν δυνάμεις από το Ηράκλειο, την Χερσόνησο, την Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο.

Παράλληλα ήχησε το 112 καλεί τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας των καπνών που κατευθύνονται στην περιοχή τους.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς λόγω της κατεύθυνσης του ανέμου, ωστόσο μετά από άμεση επέμβασης των πυροσβεστών η εστία κρατήθηκε εντός του χώρου εναπόθεσης στερεών αποβλήτων.

Κοντά στη φωτιά υπάρχουν σπίτια και ο οικισμός Κατσίκια του Δήμου Αγίου Νικολάου