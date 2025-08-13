Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στα Ιωάννινα, στην περιοχή Πρωτόππαπα του Δήμου Ζίτσας.

Ήχησε το 112 που καλεί τους κατοίκους απομακρυνθούν προς Λιγοψά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Οι φλόγες λόγω και της νύχτας είναι ορατές από την ευρύτερη περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων έντονη καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά δεν έχει μπει στον οικισμό, αλλά έχει φτάσει μέχρι το γήπεδο και κινείται προς Νεοχώρι.