Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στα Ιωάννινα, στην περιοχή Πρωτόππαπα του Δήμου Ζίτσας.

Ήχησε το 112 που καλεί τους κατοίκους απομακρυνθούν προς Λιγοψά.

Οι φλόγες λόγω και της νύχτας είναι ορατές από την ευρύτερη περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων έντονη καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά δεν  έχει μπει στον οικισμό, αλλά έχει φτάσει μέχρι το γήπεδο και κινείται προς Νεοχώρι.

