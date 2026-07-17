Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Ηλεία, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 17:45, εντοπίζεται στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Λόγω του γεγονότος ότι στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε λίγο μετά τις 18:00 στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή του Πύργου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Fire in the area of #Pirgos of the regional unit of #Ilia ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 17, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να ενισχύονται προκειμένου να προλάβουν το μέτωπο πριν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Αυτή την ώρα στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν:

55 πυροσβέστες με 11 οχήματα,

1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ,

3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρισκόταν ήδη για σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), ενώ πνέουν άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Στο σημείο μεταβαίνει επίσης ειδικό Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το ξέσπασμα της φωτιάς.