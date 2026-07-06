Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Σκαραμαγκά το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Λίγο μετά τις 19:00 ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος σαν έκρηξη στην οδό Αφαίας, στο σημείο πρώην πάρκου με νεροτσουλήθρες, στην κάθοδο της Λεωφόρου Αθηνών.

Μετά την έκρηξη, ακολούθησε φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι πυκνός καπνός είχε καλύψει την περιοχή.

Καπνοί από φωτιάΣύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές σε ζημιές ή τραυματίες, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.