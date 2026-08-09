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Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, γύρω στις 16:00 στο Κορωπί.

Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρες και ο Δήμος Κρωπίας.

Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, μέσω του 112, να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Βίντεο από το σημείο:

 

Βίντεο από το σημείο την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς:

 

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Κυριακή (09/08) η Αττική βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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