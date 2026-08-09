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Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, γύρω στις 16:00 στο Κορωπί.

Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρες και ο Δήμος Κρωπίας.

Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, μέσω του 112, να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Βίντεο από το σημείο:

Βίντεο από το σημείο την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς:

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Fire in the area #Koropi of the regional unit of #East_Attica ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης #ΕΜΟΔΕ και της 1ης #ΕΜΑΚ, #εθελοντές, 24 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Κυριακή (09/08) η Αττική βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).